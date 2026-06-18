Bas Nijhuis verrast met besluit over toekomst

Bas Nijhuis denkt nog lang niet aan stoppen als scheidsrechter. De 49-jarige arbiter heeft besloten nog jarenlang door te gaan in het betaald voetbal, ondanks het feit dat hij de oudste actieve scheidsrechter in de Eredivisie is.

Nijhuis debuteerde in 2005 op het hoogste niveau tijdens de wedstrijd tussen SC Heerenveen en RKC Waalwijk. Ruim twintig jaar later behoort de Tukker nog altijd tot de vaste gezichten in de Eredivisie. Hoewel zijn pensioen als arbiter langzaam dichterbij komt, is hij niet van plan zijn fluit binnenkort aan de wilgen te hangen.

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"Ik denk nog wel vier, vijf jaar. Dat wil ik echt", zegt Nijhuis in een podcast van Showbird, waarin hij in gesprek gaat met Wilfred Genee. De ervaren scheidsrechter heeft daar ook een duidelijke reden voor. Hij hoopt namelijk het record van oudste arbiter ooit in de Eredivisie te verbreken. Dat staat momenteel nog op naam van Roelof Luinge.

"Ik zei onlangs: Roelof, ik wil je record verbreken. Hij zei: dan moet je door tot 54 jaar, Bas. Dus dan moet ik nog even door. Maar voornamelijk omdat ik het gewoon nog heel erg leuk vind", aldus Nijhuis.