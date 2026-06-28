Brighton haalt Nederlandse vervanger voor Van Hecke uit eigen competitie

Leeds United en Brighton & Hove Albion hebben een mondeling akkoord bereikt over de transfer van , dat meldt The Athletic. De twee clubs zijn het gisteren eens geworden over een transfersom van twintig miljoen pond, wat neerkomt op ruim 26 miljoen dollar. De formele aanbieding wordt op korte termijn verwacht.

De 26-jarige verdediger stond op het punt om zijn laatste contractjaar in te gaan. Leeds United graag verlengen en schotelde hem een nieuw contract voor, dat hem voor de rest van zijn hoogtijdagen aan de club moest binden. Bronnen rondom de speler lieten echter weten dat hij toe was aan een nieuwe uitdaging. Om te voorkomen dat hij volgend jaar transfervrij de deur uitloopt, heeft de club besloten om nu in te stemmen met een verkoop. Hiermee komt er na acht en een half jaar een einde aan zijn verblijf bij Leeds, waar hij in totaal 196 officiële wedstrijden speelde.

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Bij Brighton wordt de linkspoot door trainer Fabian Hürzeler gezien als de ideale versterking voor de defensie. De club was op zoek naar defensieve stootkracht na de verkoop van Jan Paul van Hecke. Die maakte eerder deze maand voor een bedrag van 52 miljoen pond, omgerekend circa zestig miljoen euro, de overstap naar Tottenham Hotspur. Naast de komst van Struijk is Brighton ook nog bezig met andere defensieve doelwitten; zo bracht de club al meerdere biedingen uit op Luka Vušković, die momenteel met Kroatië actief is op het wereldkampioenschap.

Voor Leeds United betekent het vertrek van de reserve-aanvoerder dat er een flinke vacature ontstaat in de achterhoede. Binnen de huidige selectie was hij de enige volwaardige, linksbenige centrumverdediger. Leeds zal de transfermarkt op moeten om een vervanger met een vergelijkbaar profiel aan te trekken.