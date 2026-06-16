Broekhuis WK Deals: rijd de voetbalzomer in, mét een WK-shirt naar keuze

De voetbalzomer is losgebarsten en bij FCUpdate kijken we nergens meer naar uit dan dat ene toernooi waar het hele land voor wakker blijft. Wil je deze weken in stijl naar de kijkavond rijden? Dan komen de Broekhuis WK Deals precies op het goede moment. Je rijdt al vanaf € 249 per maand weg in een gloednieuwe private lease auto, helemaal all-in geregeld, en je maakt het toernooigevoel compleet met een WK-shirt naar keuze. We hebben het aanbod voor je doorgespit en lichten hieronder onze drie favoriete modellen uit. Daarna leggen we precies uit hoe de actie werkt.

Een WK-shirt naar keuze, t.w.v. € 160

Het leukste extraatje van deze actie zit in de details. Sluit je een private leasecontract af uit het speciale WK-aanbod van Broekhuis? Dan krijg je een shoptegoed van € 160 waarmee je zelf een WK-shirt uitkiest. Je bepaalt dus helemaal zelf in welke kleuren je deze zomer voor de buis zit. Het tegoed staat voor je klaar zodra je contract definitief rond is, dus je hebt er meteen plezier van als het toernooi echt op stoom komt.

Onze drie favoriete WK-modellen

Broekhuis heeft een flink WK-aanbod klaarstaan, en daar springen voor ons drie modellen uit. Een wendbare stadsauto, een ruime SUV met keuze genoeg en een stevige gezins-SUV met serieuze power. Voor ieder type voetbalfan zit er dus wat tussen.

© De Seat Ibiza (© Broekhuis)

SEAT Ibiza — de wendbare allrounder

De SEAT Ibiza is dat soort auto waar je zelden spijt van krijgt. Compact genoeg om overal je plekje te vinden, en toch ruim genoeg voor een weekend weg met vrienden. Deze 1.0 TSI Reference rijdt op benzine, is handgeschakeld en levert 95 pk, met een zuinig verbruik van zo'n 5 liter per 100 kilometer. Cruise control, airco en vijf deuren zitten er standaard op. Je rijdt 'm al vanaf € 299 per maand.

Bekijk de SEAT Ibiza

Citroën C3 Aircross — de ruime SUV met keuze genoeg

Wil je wat hoger zitten en meer ruimte voor het hele gezin? Dan is de Citroën C3 Aircross een prachtige optie. En het mooie is dat Broekhuis hier meerdere uitvoeringen voor je klaar heeft staan, dus je kiest precies de versie die bij jou past. We zetten ze even op een rij.

Volledig elektrisch, 54 kWh, 113 pk automaat — deze elektrische C3 Aircross met extended range rijd je vanaf € 369 per maand . Comfortabel, stil en zonder tankbeurten.

— deze rijd je vanaf . Comfortabel, stil en zonder tankbeurten. Volledig elektrisch met korte looptijd — wil je sneller weer iets nieuws? Dezelfde elektrische uitvoering met een kortere looptijd staat vanaf € 399 per maand voor je klaar.

— wil je sneller weer iets nieuws? Dezelfde staat vanaf voor je klaar. Mild-hybride benzine, 145 pk e-DCS6 automaat — heb je liever wat extra vermogen en de flexibiliteit van benzine? Deze mild-hybride C3 Aircross met korte looptijd levert 145 pk en rijdt vanaf € 499 per maand.

Drie smaken, één fijne SUV. Zo bepaal je zelf of je voor volledig elektrisch gaat of toch voor de pit van een mild-hybride.

© De Ford Kuga (© Broekhuis)

Ford Kuga — de gezins-SUV met power

Heb je een groot gezin of rijd je gewoon graag wat steviger? Dan is de Ford Kuga jouw WK-auto. Deze plug-in hybride combineert 242 pk met een verrassend laag verbruik van zo'n 2.8 liter per 100 kilometer, dus je hebt vermogen én zuinigheid in één. Navigatie, automatische airco, parkeersensoren rondom en een soepele automaat zitten erin. Ook hier kun je kiezen uit twee uitvoeringen:

Ford Kuga 2.5 PHEV Titanium — comfortabel uitgevoerd en vanaf € 539 per maand te rijden. Bekijk de Titanium .

— comfortabel uitgevoerd en vanaf te rijden. . Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line — net wat sportiever aangekleed, vanaf € 549 per maand. Bekijk de ST-Line .

Alles zit al in de prijs

Het fijne aan private lease bij Broekhuis is dat je maandbedrag eigenlijk alles dekt. Je tankt of laadt zelf, en de rest is geregeld. Dit krijg je er standaard bij:

All-risk verzekering, geldig in alle landen op de groene kaart

Onderhoud bij een merkdealer bij jou in de buurt

Pechhulp 24/7, zowel in binnen- als buitenland

Wegenbelasting, helemaal inbegrepen

Vervangend vervoer als je auto langer dan 72 uur in de garage staat

Daarbovenop heeft Broekhuis het Keurmerk Private Lease, met eerlijke voorwaarden, 14 dagen bedenktijd en zekerheid bij klachten. Zo weet je vooraf precies waar je aan toe bent en kun je je volledig richten op het voetbal.

Zo werkt de WK-actie

De Broekhuis WK Deals lopen van 21 mei tot en met 18 juli 2026, dus mooi het hele toernooi door. Het gaat om een speciaal samengesteld voorraadaanbod, en dat betekent op = op. De auto's zijn dus beschikbaar zolang de voorraad strekt, en de populaire modellen gaan snel. Je contract wordt definitief zodra de financiële toetsing positief is, en op dat moment staat ook je shoptegoed van € 160 voor het WK-shirt voor je klaar.

Klaar voor jouw WK-zomer?

Bekijk het volledige WK-aanbod en vind de auto waarmee jij deze zomer naar elke kijkavond rijdt. Je sluit je contract rechtstreeks af bij Broekhuis, je ziet dus altijd precies bij wie je terecht komt.

Bekijk alle Broekhuis WK Deals

Deze deals lopen via onze partner Broekhuis. Prijzen, voorraad en voorwaarden kunnen wijzigen; check altijd de actuele info op de actiepagina.

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