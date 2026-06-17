Stade Brest-trainer Éric Roy is woensdag op 58-jarige trainer overleden. Dat maakt de Franse spelersvakbond UNFP bekend op social media.

Roy werd drieënhalf jaar gediagnosticeerd met alvleeskanker. De Franse trainer is woensdag overleden.

Roy stond sinds januari 2023 aan het roer bij Stade Brest. Nadat de club in het eerste seizoen onder leiding van de oefenmeester als veertiende eindigde in de Ligue 1, volgde in het 2023/24 een ongekend succesjaar, met een derde plaats. In de seizoenen erna eindigde Stade Brest met Roy aan het roer als negende en twaalfde op het hoogste Franse niveau.

Roy was bij Stade Brest in het bezit van een doorlopend contract. Hij zinspeelde vorige maand na de laatste wedstrijd van het seizoen nog op een langer verblijf: “Ik sta hier onder contract. Er is voor mij geen reden waarom ik hier volgend seizoen niet zou zijn, maar er kunnen veel dingen gebeuren in het leven.”

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Roy was voor zijn dienstverband bij Stade Brest als technisch directeur werkzaam bij Watford, Lens en OGC Nice. Hij was als voetballer actief bij onder meer OGC Nice, Olympique Lyon en Olympique Marseille.