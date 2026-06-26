'Here we go': Stefan de Vrij verruilt Internazionale voor Panathinaikos

vervolgt zijn loopbaan bij Panathinaikos. Transferexpert Fabrizio Romano heeft vrijdagavond zijn kenmerkende 'Here we go!' gegeven voor de overstap van de verdediger naar de Griekse topclub. Hij vertrekt transfervrij bij Internazionale en tekent in Athene een contract tot medio 2027, met een optie voor nog een extra seizoen.

Aanstaande maandag vliegt de centrumverdediger naar Griekenland om de medische keuring te ondergaan. Deze test is de laatste stap voordat de overgang officieel wereldkundig wordt gemaakt. Bij de club uit de Super League gaat de Oranje-international naar verluidt een riant salaris van drie miljoen euro netto per jaar verdienen. Er was lange tijd sprake van een mogelijke terugkeer naar Feyenoord, maar dit bleek financieel niet haalbaar.

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Met de transfer komt er een einde aan een periode van acht jaar bij Inter. In dienst van de Milanese grootmacht kende de routinier veel succes: er werden onder meer drie landstitels gewonnen en de verdediger mocht drie keer de Coppa Italia omhooghouden. Het afgelopen seizoen verliep echter een stuk moeizamer. Mede door blessureleed kwam De Vrij tot slechts elf optredens in de Serie A.

Een hardnekkige liesblessure, opgelopen in de slotfase van het clubseizoen, zorgde er bovendien voor dat hij momenteel ontbreekt in de selectie van bondscoach Ronald Koeman voor het WK. De speler genoot ondanks deze fysieke ongemakken nog volop interesse. Diverse clubs uit Engeland, Turkije en Saudi-Arabië toonden belangstelling, maar de keuze is definitief gevallen op een nieuw avontuur in Griekenland.