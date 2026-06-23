Drama in Frankrijk: Kenzo Kies (21) hersendood na incident tijdens zwemmen

Kenzo Kies (21) van EA Guingamp is hersendood verklaard na een incident tijdens het zwemmen, zo meldt BFMTV. De aanvaller van de Ligue 2-club verdronk in de rivier Rhône en werd gereanimeerd. Het incident heeft echter te veel schade aangebracht aan zijn hersenen.

BFMTV meldde dinsdagochtend dat Kies hersendood is verklaard na een incident tijdens het zwemmen. De jonge voetballer ging maandag tegen het eind van de middag met twee vrienden in de buurt van Lyon de Rhône in. In het gebied waar zij de rivier betraden, is volgens het medium een locatie waar zwemmen verboden is.

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Tijdens het zwemmen in de rivier sloeg het noodlot toe en moest de brandweer eraan te pas komen om de jongens te redden van verdrinking. Voor Kies kwam de hulp echter te laat; hoewel hij met succes werd gereanimeerd, hebben zijn hersenen te veel schade opgelopen. In het ziekenhuis werd de jonge voetballer hersendood verklaard.

Kies doorliep zijn jeugdopleiding bij Saint-Étienne, alvorens hij in de zomer van 2025 de overstap maakte naar Guingamp. Bij de nummer elf van Ligue 2 heeft hij meegedraaid op enkele trainingen van het eerste elftal, maar tot minuten in de hoofdmacht kwam hij nooit. De aanvaller speelde zijn wedstrijden afgelopen seizoen vooral in het beloftenelftal.