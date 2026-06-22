LIVE WK 2026 | Messi mist penalty tegen Oostenrijk: hij schiet naast

Argentinië speelt vanavond de tweede groepswedstrijd op het WK, waarin de regerend wereldkampioen stuit op Oostenrijk. Is Lionel Messi na zijn hattrick in het openingsduel met Algerije (3-0) opnieuw beslissend voor de Albicelesti, of geeft Oostenrijk de zege op Jordanië (3-1) een passend vervolg en zorgt het Alpenland voor een stunt? Om 19.00 uur (Nederlandse tijd) gaat de bal rollen in Dallas, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Argentinië - Oostenrijk.
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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.