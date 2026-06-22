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LIVE WK 2026 | Messi mist penalty tegen Oostenrijk: hij schiet naast

22 juni 2026, 19:05   Bijgewerkt: 19:10
Argentinië - Oostenrijk
Foto: © Imago/Realtimes
2 reacties
Photo of Redactie FCUpdate
Redactie FCUpdate | Redacteur

Argentinië speelt vanavond de tweede groepswedstrijd op het WK, waarin de regerend wereldkampioen stuit op Oostenrijk. Is Lionel Messi na zijn hattrick in het openingsduel met Algerije (3-0) opnieuw beslissend voor de Albicelesti, of geeft Oostenrijk de zege op Jordanië (3-1) een passend vervolg en zorgt het Alpenland voor een stunt? Om 19.00 uur (Nederlandse tijd) gaat de bal rollen in Dallas, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Argentinië - Oostenrijk.

LIVE WK 2026: Argentinië - Oostenrijk

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Nu

19:21

'19 - Kans voor Messi!

Messi staat plots oog in oog met keeper Schlager en lijkt af te kunnen drukken voor de openingstreffer. Er komt echter nét op tijd een voetje tussen van Alaba die ellende voor zijn land voorkomt.

5m geleden

19:17

15' - Matige vrije trap Oostenrijk

Sabitzer krijgt de kans om vanaf een gunstige afstand de bal de 16 in te slingeren, maar krijgt hem niet lekker erin gegooid. Oostenrijk houdt balbezit en het lijkt erop dat de Alpenbewoners wat beter in de wedstrijd komen na een - zo kunnen we toch wel zeggen - schutterend begin.

11m geleden

19:10

9' - MESSI MIST!

Ongelofelijk maar waar: Lionel Messi MIST de gegeven strafschop en weet dus nog altijd niet het WK-record van meeste doelpunten op zijn eigen naam te zetten.

14m geleden

19:08

7' - Scheidsrechter naar het scherm

Problemen voor de Oostenrijkers! De scheidsrechter loopt naar het scherm, dit wordt hoogstwaarschijnlijk een penalty.

16m geleden

19:06

4' - Argentinië schreeuwt om een penalty

De regerend wereldkampioen komt er snel uit en met een geweldige bal op Lautaro staat de spits ineens vrij voor doel/ Schlager en Posch komen beide invliegen op Martinez en hij wordt - zo lijkt het - wel degelijk geraakt. Voorlopig nog geen VAR-controle.

20m geleden

19:02

1' - We zijn los in Dallas

De Argentijnen hebben deze eerste wedstrijd van vandaag afgetrapt voor de tweede poulewedstrijd van beide teams. Wie gaat er fantastische zaken doen in Groep J?

38m geleden

18:44

Messi is populair in Dallas

2u geleden

17:47

Opstelling Oostenrijk

Oostenrijk zal met drie andere namen aantreden ten opzichte van het duel met Jordanië. PSV-middenvelder Paul Wanner is een van de spelers die in de ploeg komt, wat ook geldt voor Kevin Danso en Michael Gregoritsch. Zij vervangen Philipp Lienhart, Phillipp Mwene en Sasa Kalajdzic.

A. Schlager; Laimer, Posch, Danso, Alaba; Seiwald, X. Schlager; Schmid, Wanner, Sabitzer; Gregoritsch.

2u geleden

17:42

Opstelling Argentinië

Lionel Scaloni voert een wijziging door bij Argentinië na de zege op Algerije. Nahuel Molina komt in de ploeg voor Gonzalo Montiel. Dat betekent dat Lautaro Martinez opnieuw de voorkeur krijgt boven Julian Alvarez.

Martinez; Molina, Romero, Martinez, Medina; De Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada; Messi, Martinez.

2u geleden

17:32

Poll

2u geleden

17:31

Beide landen beginnen goed

Argentinië kende afgelopen week een perfecte start aan het WK. De regerend wereldkampioen was met 3-0 te sterk voor Algerije in de eerste groepswedstrijd, waardoor de Zuid-Amerikanen voorlopig aan kop gaat in Groep J. Lionel Messi was de grote man aan Argentijnse zijde met een hattrick.

Argentinië neemt het op tegen Oostenrijk, dat na een wedstrijd op de tweede plaats in de groep staat. De Europeanen hadden het lastig met WK-debutant Jordanië, maar een eigen doelpunt en een strafschop in blessuretijd zorgden ervoor dat de drie punten voor de ploeg van Ralf Rangnick waren: 3-1.

2u geleden

17:30

Welkom!

Goedemiddag en welkom in het liveblog voor de WK-wedstrijd tussen Argentinië en Oostenrijk. Het duel in Dallas gaat om 19.00 uur van start.

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MarcoDieBasta
298 Reacties
1.365 Dagen lid
541 Likes
MarcoDieBasta
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ja hoor en weer een penalty, niet dat het onterecht is maar lijkt wel of ze een abonnement erop hebben

Henk Hoving 94
12 Reacties
12 Dagen lid
5 Likes
Henk Hoving 94
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Karma bestaat dus nog. Dit is een typische Argentinië penalty. Als het een ander land was geweest, zou het argument dat de bal werd gespeeld, wél opgaan

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

MarcoDieBasta
298 Reacties
1.365 Dagen lid
541 Likes
MarcoDieBasta
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

ja hoor en weer een penalty, niet dat het onterecht is maar lijkt wel of ze een abonnement erop hebben

Henk Hoving 94
12 Reacties
12 Dagen lid
5 Likes
Henk Hoving 94
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Karma bestaat dus nog. Dit is een typische Argentinië penalty. Als het een ander land was geweest, zou het argument dat de bal werd gespeeld, wél opgaan

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Argentinië - Oostenrijk

19:00
Vandaag om 19:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Lionel Messi

Lionel Messi
Inter Miami CF
Team: Inter Miami
Leeftijd: 38 jaar (24 jun. 1987)
Positie: A (R), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Inter Miami
34
35
2024
Inter Miami
22
21
2023
Inter Miami
6
1
2022/2023
Paris SG
32
16

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep J
GS
DS
PT
1
Argentinië
1
3
3
2
Oostenrijk
1
2
3
3
Jordanië
1
-2
0
4
Algerije
1
-3
0

Complete Stand

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