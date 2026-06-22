Messi maakt álle goals van Argentinië dit WK: superster schrijft geschiedenis tegen Oostenrijk

Argentinië heeft maandag een zakelijke overwinning geboekt op Oostenrijk. In Dallas werd het 2-0 dankzij twee goals Lionel Messi, die na een gemiste strafschop alsnog tweemaal toesloeg. Met zijn eerste treffer schreef de aanvoerder bovendien geschiedenis als topscorer aller tijden op het WK.

De wedstrijd begon met veel energie van beide ploegen. Al vroeg kreeg Argentinië een uitgelezen kans om de score te openen. Lautaro Martínez ging na een steekpass van Messi onderuit in het strafschopgebied en na tussenkomst van de VAR wees scheidsrechter Amin Omar alsnog naar de stip. Messi kreeg de kans om direct geschiedenis te schrijven, maar schoot de penalty verrassend ruim naast.

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Oostenrijk liet zich daardoor niet uit het veld slaan en zette de Argentijnen onder druk met agressief drukzetten en veel intensiteit op het middenveld. De ploeg van bondscoach Ralf Rangnick had moeite om echt gevaarlijk te worden, maar hield Argentinië lange tijd ver weg van het eigen doel. Sabitzer vierde bovendien zijn honderdste interland en was een van de drijvende krachten achter het Oostenrijkse spel.

Argentinië had moeite om grip op de wedstrijd te krijgen, al liet Messi af en toe zijn klasse zien. Na een fraaie combinatie met Lautaro Martínez dook hij gevaarlijk op voor doel, maar keeper Alexander Schlager redde. Even later kwam Thiago Almada dicht bij de openingstreffer nadat Messi met een geniale eerste aanname ruimte had gecreëerd.

Vlak voor rust viel de beslissing uiteindelijk alsnog. Almada legde de bal slim klaar aan de linkerkant, waarna Facundo Medina de bal terugtrok. Messi liet zich niet onbetuigd en schoof beheerst binnen: 1-0. Daarmee passeerde hij Miroslav Klose op de eeuwige WK-ranglijst van doelpuntenmakers.

Na rust begon Oostenrijk met meer initiatief. Romano Schmid en Paul Wanner zorgden voor wat meer dreiging tussen de linies, terwijl Sabitzer na ruim een uur spelen voor het eerste schot tussen de palen van de Oostenrijkers zorgde. Emiliano Martínez moest gestrekt naar de hoek om de inzet van de middenvelder te keren.

Argentinië bleef ondertussen vertrouwen op de individuele klasse van Messi. De aanvaller was dicht bij een tweede doelpunt, maar zag een poging via Schlager naast verdwijnen. Lionel Scaloni bracht vervolgens Julián Álvarez, Nicolás González, Nicolás Otamendi, Leandro Paredes en Nicolás Tagliafico binnen de lijnen om de voorsprong veilig te stellen.

Oostenrijk probeerde in de slotfase nog een slotoffensief te forceren. Marko Arnautović werd ingebracht, Gregoritsch kopte een keer over en Sabitzer bleef zoeken naar openingen, maar de Argentijnse defensie gaf nauwelijks iets weg. Danso en zijn ploeggenoten hielden de spanning lang in leven met een reeks belangrijke verdedigende ingrepen, maar aan de andere kant slaagde Oostenrijk er nauwelijks in om echte druk op doelman Martínez te zetten.

Diep in de blessuretijd besliste Messi de wedstrijd in het voordeel van Argentinië. Een inzet van Álvarez werd nog gekeerd door Schlager en in de rebound stuitte Messi eerst nog op de verdedigers van Oostenrijk. Maar bij een volgende poging belandde de bal door de benen van Nicolas Seiwald in het net. Voor Messi was het zijn achttiende doelpunt ooit op een WK. Bovendien is hij in zijn eentje verantwoordelijk voor de gehele Argentijnse doelpuntenproductie dit WK (vijf goals).