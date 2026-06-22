eert zijn roots tijdens het WK. De achttienjarige aanvaller van Spanje, zondagavond goed voor het openingsdoelpunt tegen Saoedi-Arabië, speelt met de vlaggen van Marokko en Equatoriaal-Guinea op zijn schoen.

Afkomst en familie

De keuze van Lamine Yamal om met de vlaggen van Marokko en Equatoriaal-Guinea op zijn schoenen te spelen, verwijst rechtstreeks naar zijn familieachtergrond. De Spaanse aanvaller werd op 13 juli 2007 geboren in Esplugues de Llobregat, in de omgeving van Barcelona, maar heeft wortels in twee verschillende landen. Zijn vader, Mounir Nasraoui, komt uit Larache in Marokko, terwijl zijn moeder, Sheila Ebana, afkomstig is uit Bata in Equatoriaal-Guinea.

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Hoewel Yamal uitkomt voor Spanje, laat hij regelmatig zien hoe belangrijk zijn afkomst voor hem is. In 2022 nam hij nog een video op waarin hij de WK-overwinning van Marokko op Spanje vierde. De twee vlaggen op zijn schoenen vormen een eerbetoon aan beide kanten van zijn familie.

Jeugd in Rocafonda

Yamal groeide op in Rocafonda, een arbeiderswijk in de Catalaanse stad Mataró. De wijk stond lange tijd bekend als achtergesteld en kreeg weinig aandacht van buitenaf. De aanvaller draagt zijn afkomst echter met trots uit. Zo viert hij doelpunten geregeld met een handgebaar dat verwijst naar '304', de laatste cijfers van de postcode van Rocafonda.