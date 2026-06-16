NEC haalt Perr Schuurs transfervrij binnen: verdediger tekent tot 2029

NEC heeft zich per direct versterkt met Perr Schuurs. De 26-jarige verdediger komt transfervrij naar Nijmegen en heeft een driejarig contract getekend dat loopt tot medio 2029. Hij zat zonder club nadat zijn verbintenis bij het Italiaanse Torino in februari in goed overleg werd ontbonden.

De overstap naar Nijmegen volgt na een zware periode voor de centrumverdediger. De voormalig jeugdspeler van Fortuna Sittard liep in oktober een zware kruisbandblessure op en kende vervolgens een moeizaam revalidatietraject met meerdere terugslagen. Voordat de Nijmegenaren de transfer definitief afrondden, is de ex-speler van Ajax succesvol medisch gekeurd, waarbij NEC informatie inwon bij specialisten uit Amsterdam en Turijn. Bij zijn nieuwe werkgever gaat hij werken aan zijn definitieve rentree op het veld.

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Directeur spelerszaken Carlos Aalbers is verheugd met de komst van de aanwinst, maar benadrukt dat de medische staf voorzichtig met de nieuweling zal omspringen. "Inmiddels is Perr goed op weg in zijn revalidatie en staat hij te trappelen om weer te beginnen Maar we zijn ook realistisch en weten dat hij nog even nodig heeft. We geven Perr alle tijd en ruimte die hij nodig heeft", zo klinkt het uit zijn mond.

De komst van Schuurs past in de ambitieuze plannen van de verrassing van het afgelopen seizoen. De club eindigde als derde en maakt zich daardoor op voor de voorronden van de Champions League. Volgens Aalbers is de bagage van de versterking daarbij cruciaal. "Hij is een verdediger met uitzonderlijke kwaliteiten en brengt bovendien de nodige ervaring mee op het hoogste niveau", legt de directeur uit. "Met zijn verleden in Europees voetbal voegt hij waarde toe aan onze selectie, zeker met het oog op de uitdagingen die ons komend seizoen te wachten staan", besluit Aalbers.