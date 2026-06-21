Prinses Ariane reageert op overwinning van Nederlands elftal op Zweden

Koning Willem-Alexander is trots op het Nederlands elftal na de ruime overwinning op Zweden. De vorst zat samen met koningin Máxima en prinses Ariane op de tribune in Houston. Na de wedstrijd bracht Willem-Alexander ook een bezoek aan de kleedkamer van Oranje.

Hoewel de score hoog uitviel, liet Zweden zich niet onbetuigd. Sterker nog: de Scandinaviërs vuurden meer doelpogingen af dan Nederland. “Ik heb een paar keer gekeken waar de defibrillator hing, maar het was echt een prachtige en spannende wedstrijd. Af en toe was het voor mijn hart niet zo goed, maar ik kan niet anders zeggen dan dat ik enorm genoten heb.”

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“Ik ben ontzettend blij om Nederland hier te kunnen aanmoedigen op dit heel mooie moment”, vervolgt de koning in het interview met de NOS. Het betekende voor hem veel om in de kleedkamer te zijn. “Ik mocht ze namens de andere achttien miljoen bondscoaches uit Nederland bedanken voor deze prestatie in de kleedkamer. Een heel bijzonder moment.

Prinses Ariane genoot ook van de wedstrijd. “Het was zo mooi om deze topprestatie van dichtbij te zien. We zijn allemaal groot fan van Nederland. Een mooie kans om hier met mijn ouders te zijn.”

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Willem-Alexander: 'Infantino wat suggesties gedaan'

De royals zaten op de tribune naast FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De journalist van de NOS cofronteert Willem-Alexander met de ongeregeldheden rond het WK, zoals de strikte grenscontroles waardoor fans en sommige spelers de toegang is ontzegd of bemoeilijkt. “Ik ben hier als gast van de FIFA. Als Infantino aanwezig is, zit je naast de gastheer. Ik heb misschien nog wel een paar suggesties gedaan voor de vredesprijs voor de komende jaren”, zegt hij.

“We zijn hier om Nederland een hart onder de riem te steken. Ik zit niet bij de FIFA, maar weet wel dat wij bij het IOC op een andere manier omgaan met deze zaken. De FIFA is een andere organisatie. Ik hoop dat ze hiervan leren voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028”, aldus de sportliefhebber, die lid was van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) van 1998 tot zijn troonsbestijging in 2013.

Voor het gezin zit de voetbaldag er nog niet op: ze zijn zondagnacht ook aanwezig bij Ecuador – Curaçao. Máxima heeft er zin in. “Curaçao heeft een enorme prestatie neergezet door hier mee te kunnen doen. We zullen heel hard juichen als we in Kansas City zijn.”