Ronaldinho (46) maakt sensationele rentree als speler

maakt op 46-jarige leeftijd verrassend zijn rentree in het profvoetbal. De Braziliaanse icoon heeft een contract getekend bij Ravenna FC, dat uitkomt in de Italiaanse Serie C. Volgens La Gazzetta dello Sport gaat de voormalig speler van onder meer FC Barcelona en AC Milan niet alleen als voetballer aan de slag, maar wordt hij ook aandeelhouder van de club.

De terugkeer van Ronaldinho komt bijna elf jaar na zijn laatste officiële wedstrijden voor Fluminense. De Braziliaan kijkt zelf uit naar zijn onverwachte comeback. “Het voelt als een nieuw hoofdstuk met dezelfde glimlach”, vertelt hij. “Ik kan niet wachten om weer met de bal te dansen en samen met Ignazio en de hele club iets moois op te bouwen. Voetbal heeft mij altijd gelukkig gemaakt, en dat gevoel wil ik hier weer laten zien.”

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Ravenna FC is sinds 2024 in handen van zakenman Ignazio Cipriani, en kende afgelopen seizoen een sterk jaar met een derde plaats in de Serie C. Promotie naar de Serie B werd net misgelopen in de play-offs. De club wil nu opnieuw een stap zetten, met de komst van de wereldster als uithangbord. De officiële presentatie van Ronaldinho staat gepland in Miami. Daarna sluit hij in juli aan bij de voorbereiding op het nieuwe seizoen, onder trainer Andrea Mandorlini, die recent werd aangesteld voor het komende seizoen. In augustus volgt nog een teampresentatie in Italië.

Volgens Italiaanse media is het nog niet zeker hoeveel minuten Ronaldinho daadwerkelijk gaat maken. De club lijkt hem deels ook te zien als marketingaanwinst, al benadrukt de directie dat sportieve inzet wel degelijk de bedoeling is. Vicepresident Ariedo Braida noemt het vooral een bijzondere stap: “Het is fantastisch voor de club. Zijn naam alleen al geeft Ravenna wereldwijd aandacht”, stelt hij. Clubpresident Cipriani is net zo enthousiast over de komst van zijn nieuwe sterspeler. “Voor mij is dit een droom die uitkomt”, zegt hij. “Ronaldinho was vroeger mijn idool. Ik hoop dat zijn komst de club niet alleen sterker maakt, maar ook een nieuwe generatie inspireert om van voetbal te gaan houden.”