De spanning is om te snijden in de Portugese selectie. Nadat de ploeg haar openingswedstrijd tegen DR Congo niet wist te winnen, wordt er nu een online vete uitgevochten tussen spelers, Ronaldo-fans en familieleden van de spelers. Madalena Aragão, de twintigjarige vriendin van João Neves, heeft hierin vernietigend uitgehaald naar Cristiano Ronaldo.

De prestatie van Ronaldo in het eerste WK-duel was op zijn zachts gezegd niet heel best. In de negentig minuten dat hij speelde, wist hij geen een keer op goal te schieten. Zijn fans zien hierin een grote rol voor zijn teamgenoten, die Ronaldo volgens hen bewust zouden hebben genegeerd. Om hun onvrede te uitten besloten zij de Instagram-accounts van verschillende spelers en hun familieleden te bestoken.

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Ook de partner van de Neves werd belaagd door aanhangers van Ronaldo. Dit gebeurde nadat Neves zich in een interview had uitgelaten over de status van de routinier binnen de nationale ploeg van Portugal. Hij noemde de spits: "Gewoon een speler er is om te helpen, net als wij allemaal.” Dit schoot bij de fanatieke aanhang van de aanvaller van Al-Nassr in het verkeerde keelgat. Een van die fans reageerde: "Je vriendje is een debiel. Zeg hem dat hij de bal moet spelen naar mij GOAT" onder een bericht van de actrice.

Hierop reageerde zij weer fel door te zeggen: "Zeg tegen je GOAT dat hij met pensioen moet, hij is super egoïstisch." En daar zijn meer mensen het mee eens, het bericht ontving namelijk bijna 7000 likes. Inmiddels heeft de vriendin van de middenvelder de reacties onder de foto beperkt, waardoor volgers niet meer kunnen reageren.