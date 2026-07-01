Mexicaanse aanval wordt gestopt voor drinkpauze, die helemaal niet zou plaatsvinden

De FIFA moest dinsdag tijdens de achtste finale tussen Mexico en Ecuador al snel terugkomen op een opvallende beslissing. Hoewel de wereldvoetbalbond vooraf had aangekondigd dat er géén drinkpauzes zouden zijn, werd halverwege de eerste helft toch een hydration break ingelast. De wijze waarop dat gebeurde, was ook zeer opmerkelijk.

Door onweersbuien en bliksem in de omgeving van het stadion in Mexico-Stad werd de aftrap met een uur uitgesteld. De warming-up van beide teams begon daardoor later dan gepland, waarna de FIFA besloot de wedstrijd pas om 04.00 uur Nederlandse tijd te laten beginnen.

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Kort voor de aftrap liet de wereldvoetbalbond weten dat de gebruikelijke drinkpauzes zouden vervallen. Door de latere start en de gedaalde temperatuur, die rond de 17 graden lag, zouden extra onderbrekingen volgens de FIFA niet nodig zijn.

Drinkpauze toch in eerste helft

Toch bleek die mededeling niet stand te houden. Halverwege de eerste helft legde de scheidsrechter het spel alsnog stil voor een drinkpauze, waardoor de eerder aangekondigde primeur uitbleef. Arbiter Slavko Vincic floot nota bene toen Mexico in balbezit was en een counteraanval wilde inzetten. Na de onderbreking gaf Vincic de bal terug aan Mexico via een scheidsrechtersbal.

Waarom de FIFA uiteindelijk toch besloot een hydration break toe te staan, is niet bekendgemaakt. De aankondiging zorgde vooraf voor de nodige verbazing, omdat de drinkpauzes tijdens het WK tot dusver een vast onderdeel van de wedstrijden waren. Naast de mogelijkheid voor spelers om te hydrateren, benutten trainers die momenten regelmatig om hun ploeg van extra tactische aanwijzingen te voorzien. Die gelegenheid leek aanvankelijk te verdwijnen, maar keerde uiteindelijk toch terug.