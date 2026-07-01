De zestiende finale van het WK tussen gastland Mexico en Ecuador is in de nacht van dinsdag op woensdag vlak voor de aftrap uitgesteld. Hevige onweersbuien boven het Estadio Azteca in Mexico-Stad maakten het onmogelijk om de wedstrijd volgens planning te laten beginnen. Een nieuw aanvangstijdstip is nog niet bekend.

De aftrap stond oorspronkelijk gepland om 03.00 uur Nederlandse tijd, maar ongeveer een uur daarvoor werd duidelijk dat de weersomstandigheden te gevaarlijk waren. Boven het stadion sloegen bliksemschichten in en klonk zware donder, waardoor de organisatie besloot de wedstrijd voorlopig stil te leggen. Op dat moment waren de spelers nog niet begonnen aan de warming-up.

Onweer zorgt voor onzekerheid in Mexico-Stad

Artikel gaat verder onder video

Hoe lang de vertraging zal duren, is nog niet duidelijk. De verwachting is dat de regen in Mexico-Stad nog enige tijd aanhoudt, terwijl de organisatie de weersituatie nauwlettend blijft volgen. Supporters zijn ondanks de omstandigheden op hun plaatsen gebleven en wachten in het stadion op een nieuwe update.

Eerder dit WK liep ook de ontmoeting tussen Frankrijk en Irak al flinke vertraging op. Dat duel werd tijdens de rust bijna twee uur stilgelegd vanwege onweer en hevige regenval.

Geen officieel FIFA-protocol voor bliksem

FIFA hanteert geen officieel reglement voor onweersvertragingen tijdens het WK. In de praktijk wordt echter vaak gewerkt met een veiligheidsprotocol waarbij een wedstrijd wordt stilgelegd zodra binnen een straal van ongeveer dertien tot zestien kilometer bliksem wordt waargenomen. Daarna moet er minimaal dertig minuten verstrijken na de laatste blikseminslag voordat een duel kan worden hervat. Bij iedere nieuwe blikseminslag begint die wachttijd opnieuw.

Mexico en Ecuador wachten daardoor voorlopig af wanneer de bal alsnog kan gaan rollen in het iconische Estadio Azteca.