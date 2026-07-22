Renee van Asten zet haar ontwikkeling voort met een absolute toptransfer. De negentienjarige verdediger verruilt Ajax voor FC Barcelona, waar ze een contract heeft ondertekend tot medio 2030. De Catalaanse topclub bereikte met Ajax overeenstemming over de transfersom, waarna ook persoonlijk een akkoord werd gesloten.

Voor Van Asten betekent de overstap de bekroning van een indrukwekkend eerste seizoen op het hoogste niveau. De centrumverdediger maakte pas in september 2025 haar officiële debuut voor Ajax, maar groeide in korte tijd uit tot een vaste waarde in de defensie. Haar sterke optredens bleven niet onopgemerkt en leverden haar de onderscheiding Johan Cruijff Talent van het Jaar én de titel Talent van het Jaar bij Ajax Vrouwen op.

FC Barcelona haalt verdediger met enorme potentie binnen

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FC Barcelona is overtuigd van de kwaliteiten van de Nederlandse international. De Spaanse club omschrijft Van Asten als een van de meest veelbelovende verdedigers van Europa en ziet in haar een speelster die fysiek sterk is, uitstekend kan opbouwen en defensief veel zekerheid brengt. Daarnaast prijst Barcelona haar veelzijdigheid, kopkracht en rust aan de bal, eigenschappen die volgens de club uitstekend aansluiten bij de speelwijze.

Ook bij het Nederlands elftal maakte Van Asten razendsnel naam. Nadat ze zich eerder al had onderscheiden in de jeugdelftallen, volgde op negentienjarige leeftijd haar debuut voor de hoofdmacht. Bij haar eerste interland tegen Frankrijk maakte ze direct indruk met een sterk optreden én een doelpunt.

Van Ajax naar de Europese top

De belangstelling voor Van Asten speelde al langer. Verschillende Europese clubs meldden zich voor de verdediger, maar haar voorkeur ging uit naar FC Barcelona, de laatste winnaar van de UEFA Women's Champions League. In Catalonië komt ze landgenote Esmee Brugts tegen, die sinds 2023 voor de Spaanse grootmacht uitkomt.