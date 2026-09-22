EA pakt groots uit met FC 27: deze vernieuwingen springen eruit

EA Sports FC 27 verschijnt op 25 september 2026. De game komt uit op PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, pc, Nintendo Switch en Nintendo Switch 2, met Kylian Mbappé als covergezicht van de Standard Edition. De PS5-versie is verreweg de populairste keuze en ook de versie waarop FC 27 het meest te bieden heeft.

Wie nu pre-ordert, ontvangt de game op de releasedag zelf. Hieronder lees je alles over wat er nieuw is in FC 27 en waar je de game bestelt.

Waarom de PS5-versie de aanrader is

FC 27 is verkrijgbaar voor elke relatief nieuwe console, maar niet elke versie krijgt dezelfde inhoud. The Grounds, de nieuwe sociale spelmodus van FC 27, is speelbaar op PlayStation 5, Xbox Series X|S, pc en Nintendo Switch 2. Spelers op PS4, Xbox One of de originele Nintendo Switch missen deze modus volledig. PS5 is daarmee een van de platforms met de volledige game-ervaring.

Sommige spelers zitten er al in

Wie via de Ultimate Edition heeft gepre-orderd of EA Play Pro heeft, speelt FC 27 al sinds 18 september, tot 7 dagen voor de officiële release. Ook gewone EA Play-leden kunnen alvast 10 uur proefspelen, waarbij hun voortgang meetelt zodra ze de game daadwerkelijk kopen. Voor wie op 25 september gewoon met de Standard Edition instapt, verandert er niets: die versie bevat dezelfde game, alleen zonder de vroege start.

© EA

The Grounds: een open wereld vol voetbal

Met The Grounds voegt EA voor het eerst een open wereld toe aan FC 27. Je speelt er snelle potjes op straat en op pleintjes, in plaats van alleen in het stadion. Kies voor een potje 1 tegen 1, sluit je aan bij anderen of neem het op tegen een compleet team. De wereld biedt plek aan maximaal 99 spelers tegelijk, verdeeld over 3 districten die elk zijn geïnspireerd op een andere voetbalcultuur: Montclair (Parijs), Zeiza (Buenos Aires) en Parkside (Groot-Brittannië). Onderweg kom je bekende gezichten tegen als mentor, waaronder Mbappé zelf, Alex Hunter, Chloe Kelly en Paulo Dybala.

Binnen The Grounds bepaal je ook hoe je speler eruitziet en speelt. Je kiest een archetype, ontwikkelt je voetballer verder en gebruikt tijdelijke boosts om sterker te worden. Samen met vrienden speel je in Clubs en bouw je vanuit een centraal clubhuis je eigen team op.

Vernieuwde gameplay op het veld

EA belooft in FC 27 realistischer voetbal. Spelers herkennen ruimte beter, kiezen slimmere loopacties en gebruiken gebogen looplijnen om de buitenspelval te ontwijken. Met off-balance dribbling houd je de bal ook bij fysiek contact beter in de voeten. Bij corners en voorzetten krijg je meer controle over de timing van je loopacties.

Ook in de verdediging verandert er het een en ander. De AI neemt minder werk uit handen, waardoor goed positioneren en op tijd ingrijpen belangrijker worden dan voorheen. Wie graag zelf de controle houdt, merkt dat direct.

Meer diepgang in Ultimate Team en Career Mode

Ultimate Team krijgt met FUT Gallery een nieuwe manier om spelersitems te verzamelen en sets compleet te maken, waarmee je Gallery Level oploopt. Nieuw zijn ook de holografische kaartvarianten en de Hall of FUT, waarin spelers als Adebayo Akinfenwa en Marouane Fellaini een ereplek krijgen. Verder plan je Evolutions vooraf en speel je Live Events voortaan los in singleplayer.

Career Mode is grondig vernieuwd. Transfers verlopen voortaan in meerdere stappen, waarbij je onderhandelt over transfermomenten, spelersruil en clausules. Met Dynamic OVR verandert de rating van een speler gedurende het seizoen, afhankelijk van vorm, moraal, fitheid en blessures. Ook keert de Liga MX terug in Career Mode, na jaren afwezigheid in de reeks.

© EA

Ruim 21.000 spelers en meer dan 35 competities

FC 27 blijft leunen op officiële clubs, spelers en competities. In de game speel je met meer dan 21.000 spelers van ruim 800 clubs en nationale teams, verspreid over meer dan 130 stadions. Aan competities is geen gebrek: van de UEFA Champions League, de Premier League, de Bundesliga en LALIGA EA SPORTS tot verschillende vrouwencompetities.

Praktisch: leeftijd, taal en gratis versie

FC 27 heeft een PEGI-16 classificatie. De game is te spelen met Nederlandse, Engelse, Duitse en Franse menu's en commentaar. Wie eerst wil proberen voordat hij koopt, kan gebruikmaken van EA Sports FC 27 Lite, een gratis te downloaden preview-versie die ook vanaf 25 september beschikbaar is.

Waar bestel je EA Sports FC 27

FC 27 is bij meerdere retailers te pre-orderen. Coolblue heeft ook een leuke bundel met LEGO, dat vind je via de link hieronder:

Wie liever eerder speelt, kan kiezen voor de Ultimate Edition met early access. Die is inmiddels ook al los verkrijgbaar bij diverse winkels en online game stores van de consoles zelf.

Bekijk de officiële trailer

Wil je alvast een indruk van FC 27 zien? Bekijk de officiële trailer hier.