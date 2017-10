Half dozijn goals helpt FC Porto ronde verder in beker

23:29 – FC Porto heeft zonder problemen de vierde ronde (laatste 32) van de Taça de Portugal, het belangrijkste bekertoernooi van Portugal, gehaald. De ploeg van trainer Sérgio Conceição won vrijdag bij de laatste 64 met 0-6 van vierdeklasser Lusitano Évora.



Vincent Aboubakar zorgde ervoor dat Porto met een 0-2 voorsprong ging rusten in het Estádio do Restelo in Lissabon. In de tweede helft waren ook Ivan Marcano, Otavio, Wenderson Galeno en Hernani trefzeker voor Porto.



Sporting Portugal plaatste zich donderdag al voor de vierde ronde, door derdedivisionist Oleiros met 2-4 te verslaan. Benfica komt zaterdag in actie bij Olhanense, dat op het derde niveau actief is.