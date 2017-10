Vreven baalt: "Het is een zure en onnodige nederlaag"

22:02 – NAC Breda-coach Stijn Vreven baalt behoorlijk van de nederlaag van zijn elftal in de uitwedstrijd tegen Roda JC Kerkrade. De promovendus leek het Parkstad Limburg Stadion zaterdag te gaan verlaten met een 0-0 gelijkspel, maar in de extra tijd ging het toch nog mis (1-0).



"Het is een zure nederlaag die onnodig is geweest", moppert Vreven op de clubwebsite. "De wedstrijd was naar mijn mening in evenwicht, met grote kansen aan allebei de kanten. Ik heb heel de wedstrijd niet het idee gehad dat we hier gingen verliezen. Toch krijg je hem in de laatste minuten tegen via een onnodige vrije trap."



"We hadden hier graag de punten gepakt en ik ben van mening dat we dat hadden moeten doen. De wedstrijd verdiende geen winnaar en dan moet je de 0-0 over de streep trekken", vervolgt Vreven. "Het is na Sparta en ADO de derde keer dat we punten verspelen, dat is te veel. Zaterdag spelen we thuis tegen PEC Zwolle en moeten we dit verlies goed gaan maken."