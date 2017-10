Van 't Schip: "Voor rust zeker gelijkwaardig aan Feyenoord"

14 oktober 2017 – PEC Zwolle verliet De Kuip zaterdag met een punt. De Overijsselse club hield Feyenoord op een 0-0 gelijkspel. John van 't Schip, de trainer van Zwolle, vindt het een terecht resultaat.



"Als ik kijk naar hoe we vanavond hebben gespeeld, dan vind ik het terecht", aldus Van 't Schip bij de NOS. PEC Zwolle speelde een goede eerste helft, maar Feyenoord was na de pauze de bovenliggende partij. "Ik vind echter niet dat we hadden moeten verliezen. Natuurlijk had Feyenoord wat kansen, maar dat kwam ook een beetje uit opportunisme. Daarnaast vind ik, en dat is een heel groot compliment, dat we met elkaar fantastisch hebben verdedigd. Dat is ook belangrijk."



Van 't Schip is dan ook een tevreden coach. "Natuurlijk zijn er na rust momenten geweest waarop we goed wegkwamen, maar in de eerste helft waren we op z'n minst gelijkwaardig aan Feyenoord", besluit hij.