Koeman: "Het gaat een keer de goede kant op vallen"

19:05 – Ronald Koeman had eigenlijk een overwinning nodig in de uitwedstrijd tegen Brighton & Hove Albion, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een 1-1 gelijkspel. Ondanks dat er dus niet gewonnen werd, is de Nederlander content.



Hij is tevreden over hetgeen zijn ploeg heeft laten zien bij de promovendus. "Ik heb tegen de spelers gezegd dat het een keer de goede kant op gaat vallen als op deze manier spelen. We hebben karakter getoond vanaf de eerste minuut, ook als we het moeilijk hadden. Dat we op 1-0 achter kwamen, heeft misschien te maken met het gebrek aan vertrouwen. Uiteindelijk hadden we ook nog kunnen winnen, maar we moeten hier genoegen mee nemen. Hopelijk lukt het volgende week", zegt Koeman, die met Everton dan tegen Arsenal speelt.



De remise bij Brighton werd gerealiseerd door een rake penalty van Wayne Rooney in de slotminuten. "Gezien de situatie was het niet gemakkelijk om die te nemen. Wayne was heel rustig en cool. Als je dat kunt, dan heb je veel ervaring en ben je van wereldklasse."