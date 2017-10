Interview: Lindenbergh verwacht dat Ajax 'zijn' De Dijk verslaat

7:00 – Als Amsterdamse amateurclub is er niets mooier dan in de KNVB Beker loten tegen het grote Ajax. Het goede, namelijk dat je een schitterende derby speelt, heft het slechte, namelijk dat je zo goed als kansloos bent, meer dan op. Dat vindt ook Olaf Lindenbergh (43), de middenvelder die met Ajax tweemaal de beker won en inmiddels assistent-trainer is van ASV De Dijk. "Mochten wij niet doorkomen in de beker, laat dan Ajax hem maar winnen."



Na zes jaar in de jeugd gespeeld te hebben, keerde Lindenbergh op zijn 31ste, nadat hij met AZ een grote verrassing in de UEFA Cup vormde, terug bij de grootste club in Amsterdam. En in de twee jaar dat hij actief was bij Ajax, won hij tweemaal de KNVB Beker. Ter vergelijking: sinds die tijd (2007) lukte Ajax dat nog slechts eenmaal. De inbreng van Lindenbergh bleef in beide finales overigens beperkt tot één speelminuut. "In de tweede finale tegen AZ in 2007 mocht ik vanaf het begin van de verlenging warmlopen. Als het strafschoppen zouden worden, mocht ik invallen. Dat gebeurde. Ik viel in, maakte mijn penalty en we wonnen. Achteraf besef ik eigenlijk pas een beetje welke druk er op mij lag. Juist voor de penal kwam ik erin, dan moet die natuurlijk zitten."





Sowieso heeft Lindenbergh wat penalty's betreft een rijke geschiedenis in de KNVB Beker. Als speler van De Dijk maakte hij in 2014 de 4-4 vanaf de stip in de negentigste minuut tegen Fortuna Sittard. "We hadden al rood en toen er nog een speler geblesseerd uitviel, moesten we met negen man verder in de verlenging." Uiteindelijk wonnen de Limburgers met 4-7. Vijf jaar eerder stond Lindenbergh met met AGOVV juist tegen Ajax in het bekertoernooi. "We hielden het lang vol, uiteindelijk kwamen 0-2 achter. Nacer Chadli maakte uiteindelijk nog een eretreffer, maar het was wel gespeeld."



[youtube=zXSPH838K5s]



Bekerkansen

Tot zover de bijzondere bekergeschiedenis van Lindenbergh. Anno 2017 is hij naast jeugdtrainer bij AZ ook assistent van trainer Jochem Twisker bij De Dijk. Toen de amateurclub AFC (0-2) en ook HHC (2-1) versloeg en vervolgens Ajax uit de koker zag komen, was het feest. "Een mooiere loting is er voor een Amsterdamse amateurclub niet, nee", weet Lindenbergh. Toch acht hij de kans dat er na AFC nog een Amsterdamse club door zijn ploeg wordt uitgeschakeld héél klein. "Het is gek om te zeggen als trainer. Maar ik denk dat Ajax wint. Ze hebben het best weleens lastig tegen amateurclubs. Maar hoevaak zijn ze er door uitgeschakeld? Volgens mij nog nooit."



Zo lang mogelijk overleven is hoe dan ook het doel dat De Dijk zich moet stellen, vindt hij. "Je moet zorgen dat je zo lang mogelijk de stand gelijk houdt. Kom je vroeg achter, kan het zomaar 9-1 worden. Maar kun je het ze moeilijk maken, worden zij gehaast, dan gaan ze meer risico's nemen en komt er voor ons meer ruimte. En zelf een vroeg doelpunt maken, zou helemaal ideaal zijn. Maar de kans dat we het redden, is gewoon heel klein. Hopelijk krijgen spelers die in de competitie weinig minuten maken tegen ons weer een kans." De eerdere ontmoeting tussen beide ploegen in 1970 eindigde in 5-1 voor Ajax.



Trainersrol

Als assistent bij De Dijk en als jeugdtrainer bij AZ werkt Lindebergh vooralsnog redelijk in de luwte van het absolute profvoetbal. Gaat de voormalig middenvelder ooit nog als hoofdtrainer in het betaalde voetbal aan de slag? "Voorlopig in elk geval niet", schudt hij. "Daarvoor heb ik nog niet het benodigde diploma. Ik vind dit een mooie rol. Mijn ervaringen overbrengen op de spelers, de komende tegenstander analyseren en dat nabootsen in de partijen. Bij Volendam heb ik ooit de C1 getraind als hoofdcoach. Dat is ook mooi, maar vooralsnog blijf ik in de rol als assistent."





In die hoedanigheid staat hij wederom in Volendam, ditmaal tegenover Ajax. Maar hoort een Amsterdamse derby niet gewoon in het Olympisch Stadion gespeeld te worden? "Financieel was dat minder aantrekkelijk, volgens mij. Dat we op kunstgras spelen zal ook voor ons geen nadeel zijn. Dat zijn wij toch meer gewend dan Ajax." Vorig jaar werd er door De Dijk op kunstgras in de KNVB Beker verloren van Vitesse met 2-7.



Mocht de ploeg van Marcel Keizer inderdaad winnen, dan kan Lindenbergh daar als lid van Ajax vermoedelijk wel mee leven. Sinds afgelopen seizoen speelt hij mee met Lucky Ajax en bovendien heeft hij twee seizoenskaarten voor de thuisduels. "Als het even kan, ben ik bij de wedstrijden de ArenA. Ajax heeft een moeilijke voorbereiding gehad, mede door het trieste incident met Nouri. Gelukkig zijn de resultaten de laatste weken steeds beter." Met een knipoog: "Dus mochten wij niet doorkomen in de beker, laat dan Ajax hem maar winnen."



Door: Nathan Sprey