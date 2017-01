Anastasiou verlaat trainingskamp vanwege omstandigheden

11:09 – Roda JC heeft momenteel haar tenten opgeslagen in Portugal, maar trainer Yannis Anastasiou heeft het winterse trainingskamp al na twee dagen verlaten. De Griekse hoofdcoach heeft het kamp vanwege 'ernstige privéomstandigheden' de rug toegekeerd.



Dat meldt Roda vrijdagochtend via de digitale kanalen. De club doet geen uitspraken over wat er precies aan de hand is, maar benadrukt wel dat de privéomstandigheden 'ernstig' zijn. De komende twee dagen zal technisch directeur Ton Caanen daardoor de technische staf gaan helpen op het veld. De bedoeling is dat Anastasiou zondagavond terugkeert in het trainingskamp.



Roda is tot 10 januari te vinden op Portugese bodem.