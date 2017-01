PEC Zwolle klopt NEC, Sparta verliest op pijnlijke wijze

16:48 – Over een week begint de tweede seizoenshelft van de Eredivisie en dus zijn de clubs druk bezig om zich voor te bereiden op de herstart van de competitie. Zo oefenden PEC Zwolle en NEC zaterdag tijdens hun trainingskamp in Spanje tegen elkaar en trok PEC aan het langste eind. Sparta Rotterdam leed een blamerende nederlaag tegen Borussia Mönchengladbach II.



PEC Zwolle heeft een lastige eerste seizoenshelft achter de rug, maar heeft zaterdag vertrouwen getankt tegen NEC. Door goals van Mustafa Saymak en Queensy Menig werd de ploeg uit Nijmegen met 2-1 verslagen. Gregor Breinburg scoorde kort na de pauze nog wel de gelijkmaker, maar dat was uiteindelijk niet voldoende voor een gelijkspel.



Ondertussen heeft Sparta, eveneens in Spanje, een vervelende nederlaag geleden. Tegen Borussia Mönchengladbach II, dat uitkomt op het vierde niveau in Duitsland, ging het team van Alex Pastoor met 1-0 onderuit. Een rake vrije trap maakte het verschil in de oefenwedstrijd.