Janssen stelt teleur tijdens bekerzege Tottenham Hotspur

18:50 – Het is Vincent Janssen zondag wederom niet gelukt te overtuigen in het shirt van Tottenham Hotspur. Hoofdtrainer Mauricio Pochettino had een basisplaats voor de aanvaller tijdens het FA Cup-duel met Aston Villa. Na een vroege wissel zag hij Tottenham een 2-0 zege bewerkstelligen.



Pochettino gaf meerdere spelers rust tegen Villa, zodat reservespelers de kans kregen zich te laten zien in de derde ronde van het bekertoernooi. Zo stond Michel Vorm onder de lat en mochten ook Cameron Carter-Vickers en Harry Winks hun opwachting maken. Tottenham wist in die formatie echter nauwelijks tot kansen te komen tegen Aston Villa, waar Leandro Bacuna in de basis stond.



Ook in de tweede helft voltrok zich een spelbeeld zonder kansen, waarop Pochettino besloot in te grijpen. Janssen was het eerste kind van de rekening. Tien minuten na zijn wissel kwam Tottenham Hotspur op voorsprong dankzij een kopbal van Ben Davies. In de slotfase tikte ook Heung-min Son nog een doelpunt binnen op aangeven van Moussa Sissoko, waarmee de vierde ronde een feit was.