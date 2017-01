NEC doet LA Galaxy tegenvoorstel en zwijgt over Thern

11 januari 2017 – Een eerste bod van Los Angeles Galaxy op Gregor Breinburg is afgewezen door NEC. De Nijmegenaren willen een hoger geldbedrag zien voor de 25-jarige middenvelder en zijn nu in afwachting van de Amerikaanse reactie op het tegenvoorstel dat gedaan is.



In de komende dagen verwacht NEC een reactie vanuit Los Angeles. De Gelderlander meldt dat het gat tussen vraag en aanbod bij het eerste bod nog te groot was. Ondertussen zingt de naam van sc Heerenveen-middenvelder Simon Thern rond in het Goffertstadion, als mogelijke vervanger van Breinburg.



Op de naam van de Zweed wil technisch directeur Edwin de Kruijff niet reageren. "Er worden wel meer namen genoemd", stelt hij. "Het is nog maar de vraag of we eruit komen over een transfer van Gregor. Op dit moment is dat koffiedik kijken, maar zijn transfer is wel een voorwaarde voor een vervanger."