Onana in wedstrijdselectie Ajax, ook El Ghazi present

17:17 – André Onana was een twijfelgeval voor de uitwedstrijd van Ajax tegen PEC Zwolle van zondag, maar de keeper is gewoon in de wedstrijdselectie van de Amsterdammers opgenomen. Dat is zaterdag wereldkundig gemaakt door Ajax, dat ook Anwar El Ghazi meeneemt naar Zwolle.



Onana is zodoende volledig hersteld en lijkt zondag daardoor gewoon in de basis te kunnen staan tegen PEC. Ook El Ghazi maakt deel uit van de selectie van Ajax. Hij wordt de laatste tijd veelvuldig in verband gebracht met een transfer naar Lille. Tim Krul zit niet bij de selectie, Diederik Boer wel. De zeventienjarige Justin Kluivert zit eveneens in de 21-koppige spelergroep van de Amsterdammers, die zondag om 14.30 uur tegen PEC spelen.



De wedstrijdselectie van Ajax: Andre Onana, Diederik Boer, Kenny Tete, Joël Veltman, Davinson Sanchez, Daley Sinkgraven, Heiko Westermann, Nick Viergever, Mitchell Dijks, Matthijs de Ligt, Jairo Riedewald, Davy Klaassen, Lasse Schöne, Hakim Ziyech, Donny van de Beek, Abdelhak Nouri, Anwar El Ghazi, Amin Younes, Mateo Cassierra, Kasper Dolberg, Justin Kluivert.