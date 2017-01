Cocu: "Heel tevreden over hoe we gespeeld hebben"

14 januari 2017 – Misschien had zijn elftal vaker moeten scoren, desondanks is coach Phillip Cocu tevreden over het spel van PSV in de thuiswedstrijd tegen Excelsior. De landskampioen was zaterdag in het Philips Stadion met 2-0 te sterk voor de Kralingers.



"Je hoopt goed te starten en een prima wedstrijd te spelen, dat hebben we denk ik onder lastige omstandigheden best wel goed gedaan", reageerde Cocu bij de NOS, al had hij wel meer goals willen zien. "Niet alleen ik, maar ik denk ook alle fans in het stadion. Dat had er ook ingezeten. Dat is misschien nog wel een minpunt van deze wedstrijd. We hebben 28 keer op doel geschoten, dan is twee doelpunten aan de karige kant. Met 3-0 had er al een andere uitslag gestaan, maar ik ben heel tevreden over hoe we gespeeld hebben. Excelsior heeft geen moment de kans gehad om in de wedstrijd te komen."



Door de winst kwam PSV op gelijke hoogte met nummer twee Ajax en naderde het koploper Feyenoord tot drie punten. Die teams komen zondag nog wel in actie. "Dit was het eerste duel en we moesten zorgen dat we deze zouden winnen. Dat hebben we gedaan, nu volgen er nog zestien", besloot Cocu.