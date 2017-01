Isimat-Mirin: "Transfer Memphis is een goede zaak"

14:24 – Nicolas Isimat-Mirin is enthousiast over de transfer van Memphis Depay naar Olympique Lyon. De Franse verdediger van PSV verwacht dat de aanvaller uitstekend past bij de Franse topclub en dat de Nederlander in Lyon zijn draai weer kan vinden.



Isimat-Mirin speelde bij PSV samen met Memphis en kent hem dus goed. "De transfer is voor iedereen een goede zaak", zegt hij tegen France Football. "Voor hem is het een prachtige stap. Met hem moet Lyon in staat zijn om het de titelkandidaten lastig te maken", aldus de verdediger, die de kwaliteiten van Memphis goed kent. "Het is een vleugelspeler die het verschil maakt en die goed kan afronden. Aan de bal is hij onvoorspelbaar, maar in Frankrijk zal hij ook mee moeten verdedigen."



Hij vindt het jammer dat Memphis niet is geslaagd bij Manchester United. "De verwachtingen waren misschien te hoog", zegt de speler van PSV. "Hij had het talent en de mentaliteit om het te redden, maar er zijn tal van factoren die meetellen. Dit seizoen heeft hij bijvoorbeeld te weinig kansen gehad. De stap naar Lyon is daarom een goede voor hem."