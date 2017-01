Atlético zonder problemen naar de laatste vier in Copa del Rey

21:06 – Atlético Madrid zich woensdagavond zonder al teveel problemen geplaatst voor de kwartfinale van de Copa del Rey. Vorige week hadden de Madrilenen al met 3-0 gewonnen van Eibar. Hierdoor had het ruimschoots voldoende aan een 2-2 gelijkspel in de return.



Door de ruime thuiszege kregen een paar spelers van Atlético rust. Felipe Luís en Diego Godín zaten op de bank, terwijl Antoine Griezmann zelfs helemaal niet bij de selectie zat. Toch waren de bezoekers beter en dat resulteerde even na rust in de 0-1.



Bij een hoekschop vanaf links werd José Giménez wel gedekt, maar de man die hem dekte sprong niet mee, waardoor de verdediger overtuigend raakt kopte. Eibar kwam twintig minuten voor tijd nog wel op gelijke hoogte. Pedroo León knalde tegen de paal, waarna de rebound voor de voeten van Sergi Enrich viel.



León schoot Eibar even later zelfs nog op voorsprong, maar een zege was de gastheren niet gegund. Met een fraaie lob zette Juanfran toch nog de 2-2 op het scorebord.