Van Boekel: "Ik zag in de herhalingen dat ik fout zat"

23:14 – Het meest besproken moment van de kwartfinale van de KNVB-beker tussen FC Utrecht en Cambuur is zonder twijfel de niet gegeven strafschop aan FC Utrecht. Scheidsrechter Pol van Boekel gaf aanvankelijk een penalty, maar besloot na het zien van de beelden dat Sebastién Haller de eerste overtreding had begaan.



"Dus een vrije trap van Cambuur", concludeert de arbiter in gesprek met Het Algemeen Dagblad. "Temidden van alle Cambuur-protesten zei videoscheidsrechter Jochem Kamphuis in mijn oortje dat ik naar zijn oordeel fout zat. Ik ben naar de kant gegaan om rustig te beelden te bekijken en zag in een aantal herhalingen dat ik inderdaad fout zat."



Het is Van Boekel nog niet helemaal duidelijk wat hij van de situatie moet vinden. "Mijn gevoel is dubbel. Ja, het was een historisch moment, maar je wordt er wel op gewezen dat je eerst een fout maakt. Aan de andere kant ben ik blij dat dat via technische hulpmiddelen te corrigeren is nog tijdens de wedstrijd.''



Uiteindelijk moest Van Boekel mede door deze beslissing een stuk langer op het veld staan. De wedstrijd eindigde in een strafschoppenserie, waarin Cambuur de sterkste bleek.