Dost met twee doelpunten weer belangrijk voor Sporting

28 januari 2017 – Bas Dost was zaterdag weer de grote man bij Sporting Clube de Portugal. De Nederlandse spits had met twee doelpunten een groot aandeel in de 4-2 thuiszege op Paços de Ferreira. Dost heeft dit seizoen al zestien keer gescoord, waarmee hij de topscorerslijst in de Portugese competitie aanvoert.



Nadat Adrien Silva Sporting Portugal in de twaalfde minuut uit een penalty op 1-0 had gezet, zorgde Dost twintig minuten later voor de 2-0. Gelson Martins dacht het duel drie minuten later op slot te gooien met de 3-0, maar in het tweede bedrijf kwam Paços door twee treffers van Welthon terug tot 3-2. Een spannend laatste kwartier lonkte, maar Dost maakte in de 78ste minuut met de 4-2 aan alle spanning een einde. Marvin Zeegelaar mocht invallen bij Sporting, Douglas en Luc Castaignos bleven op de bank.



Met 38 punten uit negentien wedstrijden staat Sporting Portugal voorlopig derde in de Portugese liga, al kan Sporting Braga later deze speelronde weer passeren. Nummer twee FC Porto naderde eerder op de dag koploper Benfica tot één punt, door Estoril met 1-2 te verslaan. André Silva (penalty) en voormalig FC Twente-speler Jesús Corona scoorden in de laatste tien minuten voor Porto, Dankler deed in de derde minuut van de extra tijd iets terug namens Estoril. Benfica, dat 45 punten heeft, gaat maandag nog op bezoek bij Vitória Setúbal.