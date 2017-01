Kluivert maakt zijn basisdebuut voor Ajax tegen ADO

13:26 – Justin Kluivert heeft voor het eerst een basisplaats bij Ajax. De 17-jarige aanvaller speelt in het duel met ADO Den Haag als vervanger van Anwar El Ghazi, die bezig is met zijn transfer naar Lille. Voor de rest kiest Peter Bosz voor de vertrouwde namen.



Een heel grote verassing is de naam van Kluivert in de basisopstelling van Ajax niet. Tijdens de persconferentie voorafgaande aan de wedstrijd tegen ADO Den Haag gaf Bosz al aan dat dat wel eens het geval kon zijn. Ajax beschikt niet over al te veel buitenspelers en met het naderende vertrek van El Ghazi worden dat er nog weer minder. Vandaar dat het talent het zondag aan de rechterkant mag gaan laten zien.



Ook bij ADO Den Haag slechts één wisseling ten opzichte van afgelopen wedstrijd. Edouard Duplan vervangt de geblesseerde Gervane Kastaneer, die tegen PEC Zwolle al na twintig minuten het veld moest verlaten. De overige tien namen blijven staan.



Opstellingen

Ajax: Onana; Veltman, Sánchez, Viergever, Sinkgraven; Klaassen, Schöne, Ziyech; Kluivert, Dolberg, Younes

ADO: Setkus; Ebuehi, Beugelsdijk, Meißner, David; El Mahdioui, Trybull, Bakker; Becker, Schaken, Duplan