Monaco toont veerkracht met late gelijkmaker tegen PSG

23:03 – AS Monaco heeft zondag op veerkrachtige wijze een punt veiliggesteld tegen Paris Saint-Germain. De club uit Parijs dacht met de zege aan de haal te gaan door een benutte strafschop. Monaco produceerde in de blessuretijd de gelijkmaker: 1-1.



De ploegen waren in de hoofdstad van Frankrijk flink aan elkaar gewaagd. Het zorgde voor een levendige wedstrijd op een geweldige grasmat. In de eerste helft waren er twee mogelijkheden voor Cavani. Een kopbal van de spits werd gepareerd door de doelman, waarna de keeper ook vlak voor rust in de weg lag bij een poging van de voorhoedespeler.



In de tweede helft liet Falcao zich zien met een hard schot. Hij vond echter een verdediger op zijn weg. Tot aan de tachtigste minuut gebeurde er vervolgens weinig, totdat Julian Draxler opzichtig naar de grond ging in het strafschopgebied. Cavani benutte het buitenkansje. PSG liet zich daarna terugzakken en moest dat bekopen met een tegentreffer.



De verdediging kraakte al met het ingaan van de blessuretijd. Bernardo Silva was uiteindelijk de grote man aan de kant van Monaco. Vanaf de rand van het strafschopgebied zag hij zijn lage schuiver in het doel belanden. Monaco gaat aan kop met evenveel punten als nummer twee Nice. PSG volgt op drie punten achterstand.