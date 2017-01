Aanwinsten nummer acht en negen zijn een feit bij Roda

11:38 – Het aantal winterse aanwinsten voor Roda JC Kerkrade tikt bijna de tien aan. De Limburgse eredivionist heeft zelf melding gemaakt van de komst van vleugelaanvaller Simeon Raykov en ondertussen heeft het Franse SC Bastia bevestigd dat middenvelder Lyes Hour voor een half jaar in het Parkstad Limburg Stadion gestald wordt.



Roda JC kan door de impulsen van de Zwitsers/Russische mede-eigenaar Aleksei Korotaev flink de portemonnee trekken en doet dan ook. Raykov, een 27-jarige buitenspeler uit Bulgarije, wordt overgenomen van Lokomotiv Plovdiv en tekent een contract voor anderhalf jaar in Kerkrade. Hij is aanwinst nummer acht voor Roda JC. "Simeon is een linkeraanvaller. We zijn blij dat de formaliteiten zijn afgerond", zegt technisch directeur Ton Caanen over Raykov, die eerder voor Botev Vratsa, Levski Sofia, Cherno More, Chernomorets Burgas en dus Plovdiv speelde.



Naast Raykov komt Houri (foto) dus als negende winterversterking naar Kerkrade. Bastia heeft aangekondigd dat de de 21-jarige middenvelder, die nog tot 2018 onder contract staat op Corsica, voor de rest van seizoen verhuurd wordt aan Roda JC.