'Oudste Ajacied' Cor van der Hoeven (95) overleden

7:44 – Oud-Ajacied Cor van der Hoeven is woensdag op 95-jarige leeftijd in zijn woonplaats Amsterdam overleden. De drievoudig international van Oranje was de oudste voormalig speler van het eerste elftal van Ajax die nog in leven was.



Van der Hoeven speelde tussen 1948 en 1951 52 officiële wedstrijden voor Ajax, waarin hij vier keer tot scoren kwam. Voor zijn komst naar de recordkampioen van Nederland was hij tien jaar actief bij stadgenoot DWS. Na zijn vertrek bij Ajax speelde hij nog voor onder meer WVHEDW.



"Ik vond zelf voetballen leuk, maar ernaar kijken vond ik helemaal niets", zei Van der Hoeven in 2013 bij een bezoek aan de Amsterdam ArenA volgens de officiële website van Ajax. "Nu zet ik de televisie nog wel op voetbal, maar na tien minuten val ik in slaap", sprak hij destijds.