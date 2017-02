VVSB-bekerheld Parami in zomer naar Rijnsburgse Boys

13:37 – Maikey Parami, die exact een jaar geleden naam maakte door voor VVSB het winnende doelpunt te scoren in de kwartfinale van de KNVB Beker tegen FC Den Bosch, wisselt komende zomer van club. De 22-jarige speler verhuist naar Rijnsburgse Boys, waar hij voor twee jaar heeft getekend.



Parami doet met deze overgang een stap terug op de voetballadder. "Dat Rijnsburg in de Derde Divisie speelt, terwijl ik nu in de Tweede Divisie zit, maakt me niet uit", zegt hij op de website van Rijnsburgse Boys. "Het is één van de sterkere ploegen in het amateurvoetbal en hoort in de Tweede Divisie thuis. Wat dat betreft is er weinig verschil."



"Mocht promotie dit seizoen niet lukken, dan verwacht ik dat we volgend jaar meedoen om de bovenste plaatsen, gezien de kwaliteit van de huidige spelersgroep", kijkt Parami vooruit op volgend seizoen. "En als Rijnsburg dit seizoen al wel promoveert, dan verwacht ik dat de club minimaal in de middenmoot kan eindigen."