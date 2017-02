Voorbeschouwing: kleurt Londen vanmiddag blauw of rood?

10:45 – Het mooiste voetbalaffiche van dit weekend staat volgens velen waarschijnlijk vanmiddag op de rol. Chelsea en Arsenal, de nummers één en drie van de Premier League, kruisen op Stamford Bridge de degens. FCUpdate.nl blikt vooruit op de clash, waarbij de druk vooral bij Arsenal lijkt te liggen. 'The Gunners' staan momenteel namelijk negen punten achter op koploper Chelsea. Een goede generale kende de ploeg van trainer Arsène Wenger niet; dinsdag werd er op eigen veld verloren van Watford FC.



Wenger: "Veel nagedacht"

Conte: "Er is sindsdien veel veranderd"

"Ik heb er de laatste drie dagen veel over nagedacht", zo laat Wenger zich ontvallen op de officiële site van Arsenal. "Ik denk dat het niets met professionaliteit heeft te maken, de spelers bereiden zich immers prima voor. Het lukte ons niet om de duels te winnen, we werden gedomineerd. Misschien speelde de aanstaande clash met Chelsea onbewust mee."Over tegenstander Chelsea, dat onder trainer Antonio Conte juist sinds de nederlaag tegen Arsenal eerder dit seizoen (Arsenal won de thuiswedstrijd met 3-0) een nieuwe tactiek hanteert, zegt Wenger het volgende: "Hij creërde een nieuwe tactiek die vooral belangrijk was voor de fysieke spelers in zijn team. Ik denk niet dat het de tactiek is geweest die voor succes zorgde, maar het feit dat hij een goede balans heeft gevonden en dankzij Nemanja Matic en N'Golo Kanté een goede defensieve stabiliteit heeft gevonden."De eerdere nederlaag tegen Arsenal dit seizoen kwam Chelsea-trainer Conte achteraf gezien nog helemaal niet zo slecht uit. Chelsea verloor sindsdien in competitieverband nog maar één keer. "De vorige nederlaag tegen Arsenal lijkt heel ver weg, maar het is erg belangrijk ons die te blijven herinneren", zo laat Conte op de website van Chelsea weten. "In mijn gedachten blijft die nederlaag altijd aanwezig, ik hoop in die van de spelers ook, want de wedstrijd zal niet gemakkelijk worden.""Er is veel veranderd bij ons. We zijn nu veel meer een team en willen een goede wedstrijd spelen tegen Arsenal. Voor ons komt de wedstrijd op een goed moment, we spelen de laatste tijd goed en op een hoog tempo. Het is nu zaak dit aan de fans te laten zien."Aan het slippertje van Arsenal tegen Watford hecht Conte niet al te veel waarde: "Ik heb de wedstrijd tegen Watford gezien, en soms zegt het eindresultaat niet alles. Arsenal had pech en Watford speelde een goede wedstrijd. Arsenal had genoeg kansen om te scoren en de wedstrijd te winnen."Het lijkt de ultieme psychologische oorlogsvoering; vlak voor de wedstrijd je tegenstander nog even wat complimenten geven om dat vervolgens binnnen de krijtlijnen genadeloos hard af te straffen. Of dat 'The Blues' lukt zien we vanmiddag, wanneer er om half 2 wordt afgetrapt op Stamford Bridge.