VVV onderuit, zeperd voor Jong Ajax ondanks voorsprong

21:54 – Na een reeks van zes zeges op rij heeft VVV-Venlo weer eens een nederlaag moeten slikken in de Jupiler League. De koploper uit Limburg kwam bij Jong PSV nog wel op een 0-1 voorsprong, maar stapte met een 2-1 nederlaag van het veld. Net als VVV heeft ook runner-up Jong Ajax verloren ondanks een voorsprong: de Amsterdammers leden na een 0-2 marge een beschamende 5-2 nederlaag bij Fortuna Sittard. Henk de Jong boekte zijn eerste zege met De Graafschap, door zijn oude liefde SC Cambuur met maar liefst 3-0 te vloeren.



Toptwee morst, Volendam niet

Bij VVV moest de belangrijke Johnatan Opoku bij de warming-up afhaken, omdat hij kampte met een liesblessure. Zonder de aanvaller begon het team van Maurice Steijn nog goed aan de wedstrijd, toen Ralf Seuntjens na een kwartier voor de openingstreffer zorgde. Ondanks de voorsprong ging het echter mis. VVV-verdediger Jerold Promes zorgde met een eigen doelpunt voor de gelijkmaker na een halfuur, waarna Sam Lammers één minuut voor rust de 2-1 maakte voor Jong PSV, dat met Steven Bergwijn en Oleksandr Zinchenko in de basis speelde. Ondanks een offensief, met ook Opoku nog binnen de lijnen, wist VVV de nederlaag niet te voorkomen.





Wat er vanavond bij de wedstrijd tussen Fortuna en Jong Ajax is gebeurd, is onvoorstelbaar. Door een razendsnelle goal van Vaclav Cerny en een doelpunt van Mateo Cassierra (zijn zevende) kort voor rust stonden de bezoekers bij rust met 0-2 voor. Na de pauze ging het echter helemaal fout. Laagvlieger Fortuna maakte maar liefst vijf (!) doelpunten en won de wedstrijd met 5-2 van de nummer twee van de competitie. Finn Stokkers tekende kort na de pauze voor aansluitingstreffer, in het laatste kwartier maakte de ploeg van Sunday Oliseh er nog drie bij. Gavin Vlijter en Djibril Dianessy (2) kwamen op het scorebord op een bijzondere avond in Sittard.



De toptwee heeft dus verloren en ook FC Volendam leek punten te gaan verspelen in de 24ste speelronde van de Jupiler League. Thuis tegen FC Den Bosch leek het in 1-1 te eindigen, maar in extremis bezorgde Kevin van Kippersluis de thuisclub toch de overwinning: 2-1. Eerder in het duel had Kees Kwakman met een geweldige pegel de score geopend en bracht Romero Regales Den Bosch in de 78ste minuut op gelijke hoogte. Die treffer werd door Van Kippersluis dus alsnog ongedaan gemaakt.



Opsteker voor Henk de Jong

MVV Maastricht blijft in het spoor van de topdrie. De Limburgers wonnen bij FC Oss met 0-3, al zag het er kort na rust even slecht uit voor de club. Oss kreeg namelijk een strafschop bij een 0-0 stand, maar uitgerekend topschutter Tom Boere faalde van elf meter. Vervolgens liepen de bezoekers door twee goals van Thomas Verheijdt en een treffer van Joeri Schroyen uit naar een ruime zege.





De opluchting op de Vijverberg was vanavond rond de klok van 21.45 uur gigantisch. De Graafschap kende een enorm slechte serie en was afgezakt naar plaats achttien, maar heeft maandagavond een prachtige opsteker gekend. Thuis werd er namelijk met 3-0 gewonnen van SC Cambuur, dat een uitstekende reeks zodoende ziet stranden. Voor Henk de Jong is het een speciale zege, aangezien hij nog geen punt pakte als coach van De Graafschap en in het verleden voor Cambuur werkte. De treffers van De Graafschap werden gemaakt door Anthony van den Hurk, Youssef El Jebli en Bart Straalman. Alle doelpunten vielen in de tweede helft en de laatste twee goals zelfs in de laatste tien minuten.



NAC Breda heeft zich hersteld van de nederlaag van vrijdag tegen FC Den Bosch. Een vroeg doelpunt van Manu Garcia, die zijn eerste goal voor de club produceerde, maakte maandag het verschil tegen FC Dordrecht: 1-0. Door de driepunter stijgt de formatie van Stijn Vreven van de zesde naar de vijfde plaats.



Het is een gedenkwaardige avond geworden voor hekkensluiter Achilles '29. De ploeg uit Groesbeek pakte vrijdag al een punt bij MVV en won vanavond spectaculair met 4-3 van FC Eindhoven. Emir Smajic was de gevierde man aan de kant van Achillles, hij zorgde in de 87ste minuut voor de winnende treffer.



Overige duels

Almere City 3 - 1 FC Emmen

Helmond Sport 3 - 4 Telstar

RKC 1 - 2 Jong FC Utrecht