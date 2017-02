Robben knikt Bazoer uit de beker, Gladbach bij de laatste acht

22:38 – Riechedly Bazoer heeft bij zijn debuut voor VfL Wolfsburg niet kunnen winnen van Bayern München met daarbij Arjen Robben. Bayern won in eigen huis moeizaam met 1-0 en meldt zich daardoor bij de laatste acht. In de kwartfinale treft het mogelijk Borussia Mönchengladbach, dat bij SpVgg Greuther Fürth een 0-2 zege boekte.



Bayern München - VfL Wolfsburg 1-0

De manier waarop Der Rekordmeister na dik een kwartier een voorsprong kwam, was zeer gelukkig. Douglas Costa zijn schot werd half geblokt door Luiz Gustavo, waardoor de bal langs Koen Casteels vloog. Hoewel Bayern veel meer balbezit had, gaf Wolfsburg weinig kansen weg. Pas na rust kwam er weer mogelijkheden. Thiago Alcántara kreeg een aardige kopkans, die hij naast mikte en even later had Casteels een antwoord op een knal van Douglas Costa. Bayern weigerde Wolfsburg de nek om te draaien en dus kwamen er vanzelf ook kansen voor de bezoekers. Daniel Divadi - die een kwartier voor tijd Bazoer verving - was tweemaal dichtbij, maar tweemaal vond de middenvelder ook Manuel Neuer op zijn weg, die voorkwam dat zijn ploeg een verlenging moest afwerken.



SpVgg Greuther Fürth - Borussia Mönchengladbach 0-2

Nog geen twaalf minuten stonden er op de klok, toen Oscar Wendt werd diep gestuurd en beheerst afrondde. SpVgg Greuther Fürth was gelijk genoopt tot aanvaller, maar kreeg direct een tegenvaller te verwerken, toen Adam Pinter met rood mocht vertrekken. Na dik een halfuur kregen de bezoekers ook nog eens een strafschop. Thorgan Hazard ging achter de bal staan en schoot feilloos binnen. Die Fohlen hoefden zich vervolgens weinig zorgen te maken en melden zich net als Bayern bij de laatste acht.