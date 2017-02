ADO contracteert talent, Ajax krijgt Slowaak op proef

21:33 – ADO Den Haag heeft de zestienjarige Yahya Boussakou een contract gegeven, zo maakt de club bekend via de officiële website. De linksbuiten speelt sinds een half jaar in jeugdopleiding van de club en tekent nu zijn eerste verbintenis tot medio 2019.



Boussakou speelt in het elftal Onder zeventien jaar en doet het daar uitstekend. "Ik ben heel blij met dit contract. Dit laat zien dat de club vertrouwen in mij heeft. Er waren ook nog andere clubs die interesse hadden, maar ik ben een echte Hagenees en wil hier graag debuteren", zegt de linksbuiten tegen ADO TV.



Ajax

Ajax nodigt de vijftienjarige Simon Kozak uit voor een proefperiode. Enkele weken geleden trainde de verdediger al even mee in Amsterdam en dat is goed bevallen. "Ik heb een positieve indruk achtergelaten en ben uitgenodigd voor een tweede stage. De spelers daar zijn fysiek heel sterk en dat vond ik best lastig. Maar ik heb vooral erg genoten", zegt hij op de website van zijn huidige club Spartak Trnava.