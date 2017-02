Dembele scoort tweede hattrick in een week tijd

15:57 – Moussa Dembele timmert hard aan de weg in het Schotse voetbal. De Franse aanvaller is dit seizoen de grote ster in het team van Celtic en heeft zaterdag zijn tweede hattrick in een week tijd geproduceerd voor de topclub. Mede dankzij drie goals van de buitenspeler won Celtic in de beker met 6-0 van Inverness.



Afgelopen zondag scoorde Dembele al een hattrick in de 5-2 overwinning op St Johnstone. Vandaag was het dus wederom raak voor de rappe aanvaller, hij wist in een tijdsbestek van veertien minuten maar liefst drie keer te scoren voor de ploeg van Brendan Rodgers. Geïnspireerd door de hattrick van Dembele voerde Celtic de score met tweede late doelpunten nog op tot 6-0.



Door de ruime zege gaat de koploper van Schotland door naar de kwartfinales van het bekertoernooi.