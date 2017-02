ErediVisie: wat opviel in de 22ste speelronde

11:40 – Het begrip onsportiviteit kreeg afgelopen weekend een nieuwe dimensie in de Eredivisie, waar meerdere snoeiharde schoten uiteenspatten op de lat en uitgebreid stilgestaan werd bij het overlijden van Ajax-legende Piet Keizer. Wat gebeurde er nog meer voor opvallends in de Nederlandse competitie? Op deze vraag geeft FCUpdate.nl weer antwoord in deze vaste rubriek.



Dat hoort niet thuis op het Veltman

Bertrand Traoré scoorde in de eerste wedstrijd sinds zijn terugkeer van de Afrika Cup en Kasper Dolberg maakte zijn tiende eredivisiegoal van het seizoen, maar dit waren niet de meest opvallende momenten tijdens het treffen tussen Ajax en Sparta (2-0). Dat was zonder twijfel de actie van Joël Veltman. De rechtsachter van Ajax baarde in de tweede helft van het duel in de ArenA opzien met een niet al te sportief moment. Toen Traoré geblesseerd op de grond lag en Veltman de bal aan zijn voet had met een Spartaan voor zich, stak de rechtsachter zijn hand in de lucht. Hij gaf daarmee aan dat er gestopt moest worden, maar snelde toen ineens tot verbazing van alles en iedereen langs zijn directe tegenstander. Slim, maar niet chique. Sparta-coach Alex Pastoor vond het allesbehalve netjes. "Dat was een heel sportief gebaar van Veltman...", zei de cynische trainer. "Je wordt voor de gek gehouden, ik vind het helemaal niks van Veltman", aldus Pastoor bij FOX Sports. Wereldwijd worden er, terecht, vraagtekens geplaatst bij de onsportieve actie.





Piet Keizer

In deze rubriek besteden we uiteraard aandacht aan het overlijden van Piet Keizer. Zaterdagochtend stond de wereld even stil, toen naar buiten kwam dat de legende van Ajax op 73-jarige leeftijd gestorven is aan de gevolgen van longkanker. De voetbalwereld stond uitgebreid stil bij de eeuwige Ajacied, die niet alleen een speciale voetballer was maar ook een bijzonder karakter had. Met name in de Amsterdam ArenA werd stilgestaan bij het overlijden van de oud-international. Met een minuut stilte, rouwbanden en een speech van Ajax-directeur Edwin van der Sar werd er afscheid genomen van een van de grootste Ajacieden ooit. Rust zacht, Piet.



Sambavoetbal

Het ging afgelopen week vaak over het overhevelen van Eric Botteghin naar het Nederlands elftal, maar ligt het niet meer voor de hand om Jan-Arie van der Heijden te naturaliseren tot Braziliaan? Hij beleeft bij Feyenoord een uitstekend seizoen als centrale verdediger, maar liet ook al meerdere malen zien dat hij technisch zeer begaafd is en daarmee aanvallend ook van waarde kan zijn. Zo maakte hij indruk met een heerlijke solo in de uitwedstrijd tegen AZ, waarop men hem gekscherend 'Jan Scharie' noemde. Afgelopen zaterdag liet hij van zich spreken met flitsend voetenwerk tegen FC Groningen (2-0 winst). In een mêlee van spelers was Van der Heijden aan het goochelen, alvorens hij de bal met een hakje bij Jens Toornstra kreeg. De middenvelder schoot de bal keurig in de kruising, waardoor het duel beslist werd en Van der Heijden zijn derde assist van het seizoen te pakken had. Zo kreeg coach Giovanni van Bronckhorst toch een beetje zijn gelijk met het passeren van Dirk Kuyt.





Gelegenheidskeeper

Naast Van der Heijden liet ook Nacer Barazite tegen PSV (3-0 verlies) net een magische actie zien dat hij een sambavoetballer is. Het was wel jammer dat de aanvaller van FC Utrecht een treffer onterecht afgekeurd zag worden... Een opvallende beslissing van de arbitrage, wat ook gold voor de rode kaart van Groninger Juninho Bacuna in De Kuip.

Het blijft altijd leuk: er zijn al drie wissels doorgevoerd en de keeper van een ploeg raakt geblesseerd of wordt met een rode kaart van het veld gestuurd. Het overkwam ADO Den Haag afgelopen zaterdag in de met 3-1 verloren uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Dion Malone kon ein-de-lijk zijn rentree maken na langdurig blessureleed, maar moest na een rode prent voor doelman Ernestas Setkus de keepershandschoenen aantrekken. Het deed denken aan Ricky van den Bergh, die ooit een prima keepersbeurt maakte voor ADO tegen Ajax. Net als Van den Bergh kreeg Malone echter een late tegentreffer om de oren. De gelegenheidskeeper stond bij een aanval van de Eagles opeens buiten de zestien meter, waardoor het voor Marcel Ritzmaier een koud kunstje was om de bal over hem heen in het doel te liften. Toch was het een mooi gezicht, Malone in het blauwe keeperstricot. Hij had overigens ook nog een aardige redding in petto.





Warm gebaar

Door: Koen Jans



Excelsior kwam tot slot met een mooie actie op de proppen. De thuiswedstrijd tegen FC Twente (1-1) stond geheel in het teken van Stichting Support Casper, dat strijdt tegen alvleesklierklanker. Er sterven dagelijks acht mensen in Nederland aan deze ziekte en daarom stonden de Kralingers uitgebreid stil bij dit goede doel. Met een sms-actie werd geld ingezameld voor Stichting Casper en bovendien speelde Excelsior in speciale tenues, die voor 250 euro verkocht werden.