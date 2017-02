Pepe Mel volgt Garitano op bij Deportivo la Coruna

12:46 – Ruim een jaar na zijn ontslag bij Real Betis Sevilla heeft Pepe Mel weer werk gevonden. De 54-jarige Spanjaard is dinsdag aangesteld als nieuwe coach van Deportivo la Coruna. In het verleden was hij trainer van onder meer Deportivo Alavés en West Bromwich Albion.



Mel is bij Deportivo de opvolger van Gaizka Garitano. Laatstgenoemde werd zondag op straat gezet na de 4-0 nederlaag bij CD Leganés een dag eerder. De kustbewoners zijn in het nieuwe jaar nog zonder overwinning. Deportivo begon 2017 met drie gelijke spelen en verloor daarna vier keer.



Deportivo is door de magere reeks resultaten afgegleden naar de zeventiende plaats in het La Liga-klassement. Het staat twee punten boven de rode streep.