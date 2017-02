Bosz schrijft PSV af als titelkandidaat: "Kijk naar onze reeksen"

19:08 – De topper tussen Feyenoord en PSV leidde misschien niet tot het meest gewenste resultaat voor Ajax. Toch is Peter Bosz niet per se ontevreden met de 2-1 zege van Feyenoord. Volgens de trainer van de Amsterdammers is er nu definitief een klant minder in de titelstrijd.



"Er zijn nog tien wedstrijden te spelen en ze staan elf punten achter. Kijk dan naar de reeks waar Feyenoord mee bezig is, maar ook die waar wij mee bezig zijn. Zelfs als Feyenoord die punten laat liggen, verwacht ik niet dat wij ook nog eens zes punten verspelen", vertelt Bosz tegen Ajax TV. "Dus zie ik PSV niet zo snel kampioen meer worden."



Bosz verwacht nu dat de Klassieker over ruim een maand in de Amsterdam ArenA cruciaal gaat zijn. "Ik denk dat als Feyenoord hier verliest en wij doen voor de rest ons ding – dat betekent alles winnen – dan ga ik er toch vanuit dat wij kampioen worden."