Real Madrid verliest koppositie na remise tegen Las Palmas

1 maart 2017 – Real Madrid is niet langer de koploper in de Primera División. De ploeg van Zinedine Zidane speelde in eigen huis met 3-3 gelijk tegen Las Palmas. Omdat FC Barcelona eerder op woensdag wel wist te winnen, nemen zij nu de eerste plek in. Het verschil tussen beide ploegen is één punt, maar Real heeft nog wel een duel minder gespeeld.



Er leek voor Real weinig aan de hand toen Isco na acht minuten al de score opende. Lang kon de thuisploeg niet van de voorsprong genieten, want Tana schoot de gelijkmaker twee minuten later binnen. Kort na rust kreeg Real de tweede tegenslag te verwerken. Gareth Bale kreeg zijn tweede gele kaart voor natrappen en het duwen van Jonathan Viera. Diezelfde Viera zorgde vanaf de stip ook voor de 1-2 voorsprong voor Las Palmas.



Het werd zelfs nog erger voor Real want binnen vier minuten na de tweede tegentreffer zorgde Kevin-Prince Boateng voor de 1-3. In de slotfase kwam de ploeg van Zidane echter met een knappe comeback. Vanaf de stip zorgde Cristiano Ronaldo voor de aansluitingstreffer en de Portugees maakte even later ook de 3-3. Op aangeven van James Rodriguez zorgde hij ervoor dat Real alsnog een punt overhield aan de ontmoeting.