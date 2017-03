Lyon-trainer zeer blij met Memphis: "Elke dag progressie"

11:54 – De kop is eraf voor Memphis Depay. De 23-jarige vleugelaanvaller heeft zijn eerste acht wedstrijden voor Olympique Lyon achter de rug. Na 455 minuten staat de teller bij de Nederlander op drie doelpunten en drie assists. Trainer Bruno Génésio is tot dusver zeer tevreden over zijn nieuwe pupil.



Memphis kwam deze winter over van Manchester United en kende een tamelijk lastige start in Lyon, maar begint nu stilaan op zijn plek te raken in Zuid-Frankrijk. "Het aanpassingsproces is volledig geslaagd", zegt Génésio op de clubwebsite. "Memphis is iemand die gemakkelijk op andere jongens af stapt, hij is niet schuw. Hij boekt elke dag progressie en krijgt steeds meer inhoud, door het spelen van meer wedstrijden."



Génésio ziet binnen en buiten het veld verbetering. "Memphis begint al een aardig woordje Frans te spreken. Hij is alleen nog bezig om een goede huisvesting te regelen, maar ik hoop dat dit ook snel geregeld zal zijn", besluit de keuzeheer van Lyon.