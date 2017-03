Goed nieuws van Atlético: Torres verlaat ziekenhuis

11:58 – Atlético Madrid is met goed nieuws gekomen. Fernando Torres heeft het ziekenhuis vrijdagochtend verlaten, nadat zijn nek en bovenrug werden onderworpen aan een MRI-scan. De spits, die in de uitwedstrijd tegen Deportivo La Coruña (1-1) een heftige hoofdblessure opliep, moet nu 48 uur rust nemen.



Atlético heeft bevestigd dat Torres geen blijvend letsel heeft opgelopen in Riazor. Tijdens de wedstrijd werd de spits op een brancard en met een nekbrace uit het veld getild, voordat hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Nadat hij daar de hele nacht ter observatie verbleef en dus een MRI-scan kreeg, verliet hij het ziekenhuis in La Coruña vrijdagochtend weer. De spits mag nog niet meteen een vlucht naar huis nemen, omdat hij het even rustig aan moet doen.



Torres bedankte via Twitter iedereen voor alle steunbetuigingen. "Bedankt voor alle goede zorgen en steun. Het was even schrikken, maar ik hoop snel weer terug te zijn", schreef de Spanjaard.