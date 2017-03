Stuivenberg vloert Club Brugge, ook Anderlecht onderuit

22:17 – Club Brugge en Anderlecht, de gedeelde koplopers in de Belgische liga, hebben in de voorlaatste speelronde van de reguliere competitie allebei verloren. Het RC Genk van coach Albert Stuivenberg was thuis met 2-1 te sterk voor Club Brugge, Anderlecht ging ondanks een treffer van Bram Nuytinck met 3-2 onderuit bij KV Mechelen.



Mbwana Samatta en Omar Colley zetten Genk binnen 42 minuten op een 2-0 voorsprong tegen Club Brugge. Een minuut na de tweede goal maakte José Izquierdo de aansluitingstreffer voor Club Brugge, maar daar bleef het bij. Bij Genk had Stuivenberg een basisplaats ingeruimd voor Jean-Paul Boëtius, bij Club Brugge verschenen Ricardo van Rhijn, Stefano Denswil en Ruud Vormer aan de aftrap. Van Rhijn kreeg in de extra tijd zijn tweede gele kaart en kon daardoor iets eerder gaan douchen.



Achter de Kazerne in Mechelen knokte Anderlecht zich na rust, mede door een doelpunt van Nuytinck, van een 2-0 achterstand terug tot 2-2. De Nederlandse verdediger scoorde in de 71ste minuut uit een hoekschop van Massimo Bruno. Tim Matthys zorgde er met een doelpunt vijf minuten voor tijd voor dat de punten toch in Mechelen bleven (3-2).



Club Brugge en Anderlecht voeren met 58 punten de Pro League aan. Nummer drie Zulte Waregem profiteerde maar half van de nederlagen van de twee koplopers. Met invaller Robert Mühren speelde Essevee op eigen veld met 2-2 gelijk tegen laagvlieger Westerlo, waarmee het haar achterstand slechts met één punt verkleinde tot zeven punten.