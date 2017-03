Jans: "Heb echt zo genoten van de instelling, de strijd"

4 maart 2017 – Ron Jans heeft genoten van het optreden van PEC Zwolle tegen Vitesse. De voormalig bekerhouder versloeg de bekerfinalist zaterdag in het eigen MAC³PARK Stadion met 3-1, waardoor het nu zeven punten boven de nacompetitiestreep staat.



"Uiteindelijk is het mooiste het resultaat, maar ik ben toch soms wat anders dan andere trainers volgens mij. Ik heb echt zo genoten van de instelling, de strijd, maar ook heb je gewoon prachtige voetbaldingen gezien. Waarvan de eerste goal, hoe mooi we die uitspelen, een heel mooi voorbeeld was. Maar ook de onverzettelijkheid", aldus Jans bij RTV Oost.



Zwolle had misschien met nog ruimere cijfers kunnen winnen, wat Jans tevreden stemt. "Dat doet wel deugd, want dit is de eerste overwinning op een ploeg uit het linkerrijtje en Vitesse hoort daar echt wel thuis", besluit hij.